Лишившаяся путевки в Турцию россиянка поехала в Сочи и сравнила курорты

Российская туристка, которая лишилась путевки в Турцию из-за пандемии коронавируса, поехала в Сочи и сравнила отдых на двух курортах. О преимуществах и недостатках каждого она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, в Турции девушка забронировала номер в небольшом пятизвездочном отеле, а в Сочи остановилась в «Бархатных сезонах», так как по ее словам, «платить огромные деньги не хотелось». Впечатления от гостиницы туристка описала словами «в целом неплохо, можно жить». Тем не менее ей не понравился платный бассейн, работающий по расписанию, и анимация.

Самым большим недостатком пляжей в Сочи путешественница назвала крупную гальку и платные услуги, тогда как в Турции, по ее словам, песчаное побережье и бесплатные лежаки.

«В Сочи за все нужно платить. Лежаки, зонтики, беседки, качели, коктейль на пляже. Оплачивать нужно все. Но! Я ни в коем случае не хочу обидеть сочинские пляжи, оборудованы они прекрасно», — поделилась мнением девушка.

Автор блога отметила, что разнообразие еды в Турции несравнимо с отечественными курортами. Так, россиянка с семьей питалась в столовых и кафе, в день на питание она тратила 6,5 тысячи рублей в день. Также туристку разочаровала переменчивая погода в Сочи — большинство дней ее отпуска шел дождь.

В заключение россиянка привела траты на путевки. Так, поездка в Сочи на семь дней с проживанием, перелетом и питанием на двоих взрослых с ребенком обошлась в 112 тысяч рублей, аналогичный отдых в Турции на 10 дней с трансфером и питанием «все включено» — в 130 тысяч рублей.

«Если отбросить неадекватные цены, Сочи прекрасный город для отдыха. Красивая природа, чистый воздух, есть где погулять. Я бы хотела сюда вернуться в несезон», — заявила девушка.

Ранее в сентябре другая российская туристка сравнила Турцию с Грузией и выбрала лучший курорт для пляжного отдыха. Так, девушка побывала в Аланье и Батуми и рассказала о плюсах и минусах сервиса, питания и местных развлечений.