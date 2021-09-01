Россиянка сравнила Турцию с Грузией и выбрала лучший курорт

Российская туристка сравнила Турцию с Грузией и выбрала лучший курорт для пляжного отдыха. Своими выводами она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, девушка побывала в Аланье и Батуми и рассказала о плюсах и минусах сервиса, питания и местных развлечений.

По мнению путешественницы, легче и удобнее добраться из России до турецких курортов благодаря прямому авиасообщения между странами. Напротив, чтобы улететь в Грузию, необходимо делать пересадку в Армении или Белоруссии — билеты в таком случае обойдутся дороже.

Как рассказала автор, наиболее чистыми пляжами может похвастаться Турция — в Аланье прозрачная вода, нет медуз и мусора, в то время как побережье Черного моря в Батуми не так комфортно отдыхать из-за гальки.

Сравнивая стоимость проживания, россиянка отметила недорогие отели в Грузии (от трех тысяч рублей в сутки), которые, однако, уступают Турции по уровню комфорта. «Выгоднее всего купить тур на "все включено", разом оплатив проживание, перелеты и трансферы», — добавила она.

Схожая ситуация обстоит и с едой — пакетные туры чаще всего включают трехразовое питание в отеле. В Аланье также много магазинов, фруктово-овощных базаров с более низкими ценами, чем в Батуми.

В заключении девушка заявила, что в Грузию стоит ехать ради местного колорита, кухни и гостеприимства. «Но будьте готовы к утомительному перелету, среднему уровню сервиса и не совсем идеальному морю», — предупредила она. По ее словам, Турция подойдет для пляжного отдыха с размещением по системе «все включено».

Ранее в августе российским туристам назвали самую выгодную дату для полета Турцию. Наиболее бюджетные авиабилеты на курорт можно приобрести с вылетом 1 сентября, когда большинство семей привязаны к началу учебного года.

