Россиянка отдохнула в Грузии и назвала главные разочарования от поездки

Российская путешественница отправилась в отпуск в Грузию и предупредила туристов о главных минусах отдыха в стране. Свои разочарования она назвала в ролике, опубликованном в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам россиянки, одним из недостатков курортного города Батуми является слышимость в новостройках. «Если вы снимете квартиру в небоскребе на берегу моря, вы получите классный вид из окна, но будьте готовы, что там тонкие стены. И если рядом поселится шумная компания, вы будете слышать ее весь свой отпуск», — пояснила девушка.

Чтобы избежать таких проблем, блогерша посоветовала селиться в старых грузинских домах на второй или третьей линии от побережья, поскольку в них отличная звукоизоляция и меньше туристов. Кроме того, она отметила, что цены на аренду таких квартир ниже, чем в домах на берегу моря, поэтому получается двойная выгода.

Вторым главным минусом, с которым путешественнице пришлось столкнуться во время всех поездок по Грузии, были цыгане. Как заметила россиянка, они могут пристать к туристам где угодно и начать предлагать гадания или просто просить деньги.

«Местные советуют просто не обращать на них внимания, потому что если случайно раскрыть перед ними кошелек, они залезут туда с головой и начнут выпрашивать еще и еще. Так что будьте внимательны», — резюмировала автор материала.

Ранее в августе побывавшая в Батуми россиянка рассказала о главных недостатках популярного грузинского курорта. Первое, что отметила путешественница — это грязные городские пляжи с бычками от сигарет, пустыми пластиковыми бутылками и крышками, на которые слетаются голуби.