Россиянка отдохнула в Грузии и рассказала о главных разочарованиях

Россиянка побывала в Батуми и рассказала о главных недостатках популярного грузинского курорта, с которыми столкнулась во время отдыха. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Первое, что отметила путешественница — это грязные городские пляжи с бычками от сигарет, пустыми пластиковыми бутылками, крышками, на которые слетаются голуби. «Я была готова к гальке, волнам, резкому заходу, медузам и толпе туристов. И даже к непрерывным крикам "Горячая кукуруза! Тапочки! Холодные напитки!"» — добавила она.

Также она разочаровалась сервисом в местных ресторанах — официанты были «хмурыми», медленно обслуживали, могли по часу не выносить блюда и не обращали внимания на просьбы не добавлять в еду кинзу, на которую у подруги россиянки была аллергия.

Кроме того, автор возмутилась из-за отходов жизнедеятельности собак по всему городу, в том числе на многолюдном променаде и в историческом центре.

Еще девушка осталась недовольна из-за шумных цыган, которые мешают комфортным прогулкам по Батуми. «Гадалки пристают прямо на пляже и у достопримечательностей. Подростки кидают цветы к твоим ногам, а потом грубо требуют деньги. Дети хватают твой пакет руками», — описала она происходящее на улицах.

«Мечты о беспечном курортном отдыхе в Грузии разбились о суровую реальность Батуми», — заключила блогерша.

При этом она отметила, что обожает Тбилиси и призвала читателей обязательно посетить виноградники в Кахетии, побывать в горах, в Мцхете и Кобулети.

Ранее в августе российская туристка съездила в Грузию и подготовила рекомендации для комфортного отдыха в стране. Девушка посоветовала иметь при себе мультивалютную карточку и заранее закупить лари, чтобы «не терять деньги на двойной конвертации».