Россиянка побывала в Грузии и рассказала секреты комфортного отдыха в стране

Россиянка побывала в Грузии и собрала рекомендации и секреты комфортного отдыха в стране для тех, кто собирается посетить ее впервые. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка напомнила, что прямое авиасообщение России с Грузией приостановлено, поэтому улететь в страну возможно только с пересадкой в Стамбуле, Минске или Ереване. При этом из Армении до курорта можно добраться через наземную границу на поезде, автобусе или на такси.

Туристка отметила, что в Грузии легко поменять любую наличную валюту, но удобнее всего, по ее мнению, иметь мультивалютную карточку и заранее закупить лари, чтобы «не терять деньги на двойной конвертации».

Искать квартиру или отель автор блога посоветовала через крупные сайты по бронированию проживания. «В Тбилиси лучше всего поселиться рядом с площадью Свободы или поближе к Старому городу. В Батуми и Кобулети смотрите варианты неподалеку от набережных», — поделилась мнением россиянка.

Также путешественница рассказала о ценах в стране. По ее словам, продукты стоят здесь так же, как и в провинциальных городах России, за исключением фруктов и овощей, которые обойдутся примерно на 30 процентов дешевле. Кроме того, девушка отметила большие порции блюд в ресторанах и кафе при их невысокой стоимости.

«В Грузии очень дешевый общественный транспорт. Проезд на городском автобусе стоит менее одного лари (около 24 рублей). Развлечения на фоне других туристических городов тоже кажутся недорогими», — добавила туристка.

Напоследок автор блога заявила, что в Грузии хорошо относятся к российским туристам, а путешествовать по стране безопасно даже девушкам без сопровождения мужчин.

Ранее в июле российская туристка побывала в Батуми и назвала пять минусов, которые могут омрачить отдых. По словам блогерши, в Грузии за последнее время выросли цены на различные услуги и товары. Девушка также упомянула сложности, с которыми приходится сталкиваться при попытках добраться до курорта во время пандемии.

