Роскошные отели в Сочи резко снизили стоимость проживания для туристов

Роскошные пятизвездочные отели в Сочи были вынуждены резко снизить цены на проживание для туристов из-за новых коронавирусных ограничений в регионе. На это обратил внимание эксперт по гастрономическому туризму Андрей Шишкин, его слова передает портал «Турдом».

Так, специалист отметил, что в Красной Поляне в настоящее время сложилась «уникальная ситуация», при которой в самый дорогой период лета номер в дорогостоящей гостинице с видом на горы стоит дешевле, чем аренда квартиры у частников. «И причина банальна. Для заселения в отель нужна справка о вакцинации, для заселения в квартиру она не требуется», — уточнил он.

Шишкина также возмутило то, что в отелях к услугам постояльцев доступны администраторы, портье, горничные, бары, рестораны, охрана и другой персонал, а в квартире путешественникам только передают ключ при въезде и забирают при выезде.

«Губернатор Краснодарского края одним росчерком пера убивает цивилизованный бизнес и уменьшает налоговые поступления», — прокомментировал он действия властей региона и добавил, что пострадать от коронавирусных мер может также краевой бюджет.

При этом руководитель управляющей компании Orchestra-hotels Наталья Изюмова пояснила, что ситуацию в гостиничном бизнесе на Кубани усугубляют не только ограничения, но также конкуренция с другими направлениями — например, Египтом и Турцией, которые дают хорошую рекламу.

Ранее в августе стало известно о том, что российские авиакомпании рекордно снизили цены на билеты в Сочи из-за действующих коронавирусных ограничений. Отмечалось, что в допандемийный период на курорты Краснодарского края можно было улететь туда и обратно за 15-20 тысяч рублей. Теперь стоимость упала до шести тысяч рублей с вылетом из Москвы.

С 1 августа власти Краснодарского края ужесточили меры для размещения туристов в отелях и обязали всех постояльцев предъявлять сертификаты о вакцинации при заселении. После заявления региональных властей российские туроператоры сообщили о массовом аннулировании поездок в Краснодарский край.