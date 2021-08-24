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Стало известно о рекордном снижении стоимости авиабилетов в Сочи

АТОР сообщила о резком падении цен на перелеты в Сочи
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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российские авиакомпании рекордно снизили цены на билеты в Сочи из-за действующих коронавирусных ограничений. Об этом стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в допандемийный период на курорты Краснодарского края можно было улететь туда и обратно за 15-20 тысяч рублей. Теперь у авиакомпаний появились более бюджетные варианты, например, тариф экономкласса Москва — Сочи — Москва в начале сентября обойдется от шести до семи тысяч рублей на человека.

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По мнению аналитиков, российские компании вынуждены снижать стоимость на перевозку по популярным южным направлениям из-за введенных коронавирусных ограничений в крае, которые привели к падению турпотока в регионе.

Также отмечается, что еще одной причиной понижения цен на билеты стал избыток перевозки. В результате уменьшения спроса в Сочи летит много недозагруженных бортов, что приводит к демпинговому соревнованию авиакомпаний.

Ранее в августе стало известно о снижении цен на отдых в Краснодарском крае. Стоимость размещения в отелях курорта в среднем упала на 10 процентов после введения антикоронавирусных мер. Отмечается, что туроператоры ожидают падения потока в августе не менее чем на 30 процентов, а в сентябре — на 50 процентов к 2019 году.

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