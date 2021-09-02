Россиянка побывала в Геленджике и призвала туристов «не ныть по каждому пустяку»

Отдохнувшая в Геленджике россиянка призвала туристов «не ныть по каждому пустяку» и быть добрее к отечественным курортам. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, автор статьи рассказала, что была в городе не впервые и отдых в России «не так плох, как пишут в интернете». Она посоветовала не ехать с настроем «все плохо» и ни в коем случае не покупать пакетный тур — по ее словам, это может испортить путешествие.

«Все под лозунгом "пойдет и так". Почему наши туроператоры, отельеры и управы курортных городов ведут себя, как будто курортный сезон — это стихийное бедствие, которое начинается очень внезапно и подготовиться к нему невозможно?» — возмутилась россиянка.

Тем не менее, она осталась в восторге от чистых пляжей, на которых не было водорослей и ядовитых медуз, а также от местной природы. Девушка порекомендовала посетить Маркотхский хребет, куда можно подняться на канатной дороге за 900 рублей или взойти самостоятельно.

Кроме того, россиянка отметила большой выбор ресторанов и подчеркнула, что не стоит удивляться отравлению после шашлыка, который приготовили в «сомнительного вида шалашах».

Ранее в августе туристка бюджетно съездила в Сочи, заплатив 57 тысяч рублей на двоих за неделю, и назвала особенности отдыха на российском юге. Так, говоря о дорогостоящих развлечениях и ресторанах на курорте, девушка посоветовала «не ныть» и искать альтернативы — бесплатные достопримечательности, бюджетные супермаркеты и закусочные.