Отдохнувший в Геленджике россиянин перечислил плюсы и минусы курорта

Российский турист отдохнул в Геленджике, который считается одним из самых благоустроенных отечественных курортов, и перечислил его главные минусы и плюсы. Его впечатления опубликовал портал «Тонкости туризма».

Первое, что отметил автор статьи — это транспортная доступность. С одной стороны, в городе есть собственный аэропорт, с другой — доехать оттуда до Геленджика можно только на такси «за бешеные деньги».

Также путешественник обратил внимание на высокую стоимость в путевок. Так, за шестидневное размещение в трехзвездочном отеле на первой линии придется заплатить минимум 61 тысячу рублей на троих. При этом тур со схожими условиями в Адлер обойдется в два раза дешевле — 33 тысячи рублей.

Кроме того, россиянин выделил достоинства и недостатки туристической инфраструктуры. Так, на пляжах есть все необходимые удобства для туристов, а гиды предлагают широкий выбор экскурсий. Тем не менее, мужчина призвал не строить высоких ожиданий насчет местных ресторанов. «Любителей изысканной кухни скорее всего ждет разочарование», — добавил он.

Среди плюсов Геленджика мужчина также отметил длинные пляжи с пологим спуском в воду и обилие развлечений для детей — от аквапарков до парков аттракционов.

Сервис, наоборот, разочаровал автора. «Водители в маршрутках хамят, в такси предпочитают что-то эмоционально рассказывать, а не следить за дорогой», — говорится в статье.

Ранее в августе аниматоры в костюмах лошадей и отдыхающие устроили драку на набережной в Геленджике. По словам очевидца, туристам якобы бесплатно предлагают сделать фото с двухметровым плюшевым зверем. Однако, как только затвор опускается, аниматоры заставляют заплатить за фотосессию.