Огромные очереди из отдыхающих на Черном море попали на видео и удивили местных

В Геленджике в аквапарк выстроилась огромная очередь из приезжих на черноморский курорт туристов. Очевидцы сняли происходящее на камеру и выложили в сеть, ролик публикует Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий события в городе.

На видео попали кадры, на которых толпа отдыхающих, растянувшаяся на несколько метров, стоит возле аквапарка «Золотая бухта». «А потом еще стоять в очереди на горку, чтобы скатиться. Любите такой отдых?» — поинтересовались администраторы аккаунта под публикацией.

Местные жители, подписанные на страницу, удивились увиденному и раскритиковали поведение россиян. «В этом явлении, на мой взгляд, есть что-то нездоровое», «Очередь у нашего народа в крови! Если нет очереди — людям скучно», «Поэтому летим в Турцию со своим аквапарком. Еще и деньги останутся», «А потом в аптеку за энтерофурилом все вместе побегут!», «Поэтому мы отдыхали в Турции, а потом на Кипре», — прокомментировали соотечественники.