Явившаяся в магазин в бикини туристка возмутила местных жителей в Сочи

Российская туристка явилась в купальнике в продуктовый магазин в Лазаревском районе города Сочи и возмутила местных жителей. Соответствующее фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте @live.sochi, освещающем жизнь курорта.

На опубликованных кадрах видно, как женщина с влажными волосами в раздельном черном бикини ходит по супермаркету и совершает покупки.

«Мужчины в мокрых плавках в магазинах, дамы в лифчике и стрингах — такова действительность черноморских городов в период курортного сезона», — комментирует произошедшее автор публикации.

Кадры вызвали споры между пользователями сети. «Неужели самой приятно так разгуливать в общественном месте?», «Таких за дверь выставлять надо», «Зачем ходить в таком виде, не понимаю», «Просто неприлично. Вешать таблички нужно и не пропускать», «Стыд и срам. Наши дети смотрят на это безобразие», — возмутились одни юзеры.

При этом нашлись и те, кто встал на защиту отдыхающей: «Это курорт, не вижу ничего плохого», «Прекращайте людей выставлять в постах, чем вы лучше их», «А в чем проблема? Это же пляжный курорт, это повсюду там и считается нормой, я бы даже не обратил внимание», «Люди отдыхать приехали, отстаньте от них».

