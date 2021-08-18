Странные движения россиянки в бикини на пляже Сочи рассмешили пользователей сети

Странные движения россиянки, отдыхавшей на пляже в Сочи во время шторма, попали на видео и рассмешили пользователей сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @sochi_live, освещающий события региона.

Автор видео, проезжая на поезде вдоль береговой линии курортного города, увидел из окна отдыхающую на пляже, поведение которой показалось ему забавным. На кадрах видно, как женщина в бикини с палочкой в руке делает ритмичные выпады вперед и имитирует удары мечом. В подписи к публикации ситуацию назвали «изгнанием шторма».

Видеозапись рассмешила и удивила подписчиков аккаунта. «Опасная женщина», «И шторм, действительно, изгнался!», «Это очень смешно», «На какой-то тренинг наверное сходила…», — такие комментарии оставили подписчики сообщества. Другие юзеры похвалили туристку за практику единоборств. «Женщина практикует йайдо (искусство внезапной атаки или контратаки с использованием японского меча — прим. "Ленты.ру"). Молодец», — написали они.