Владельцы пляжа в Сочи предложили спасать утопающих за деньги

Россиянин возмутился решением владельцев одного из пляжей в Сочи спасать утопающих за деньги и записал об этом видео. Его ролик опубликовал Telegram-канал «Типичный Краснодар».

На кадрах мужчина обращается к пользователям сети — сперва он демонстрирует табличку перед платным пляжем и возмущается высокими ценами.

«Сочи продолжает удивлять. Закрытый пляж за семь тысяч рублей в день», — комментирует турист.

После путешественник обратил внимание на предоставляемые пляжем услуги — среди них есть «спасение на воде» стоимостью 800 рублей.

Ролик вызвал негодование пользователей сети. «Не имеют права по закону», «А если не спасли, то штраф в двойном размере за ложный вызов», «Это наглость, которую мы позволяем», «Платных пляжей быть не должно», — писали они.

