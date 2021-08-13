Забавы российских туристов во время грозы в Анапе возмутили пользователей сети

В Анапе во время ливня с грозой туристы покатались на банане и полетали на парашюте

В Анапе российские туристы покатались на надувном банане во время грозы и возмутили пользователей сети. Видео с происходящим разместил Instagram-аккаунт @chp_krd.

На опубликованных кадрах видно, как несмотря на сильный ливень с молниями, группа людей плавает по волнам на надувном аттракционе. Рядом также можно разглядеть человека, занимающегося парасейлингом, — турист прикреплен к катеру специальным тросом и парит в воздухе с помощью парашюта.

«Ребята, это просто фантастика! Как говорится, деньги надо зарабатывать срочно», — прокомментировал забавы отдыхающих автор ролика.

Видео спровоцировало неоднозначную реакцию среди пользователей сети. «Если им жизнь не дорога, то пусть катаются», «У них, видимо, по две жизни, а в голове тук-тук», «Естественный отбор в действии», «Деньги заплатили, а на жизнь наплевать!» — написали в комментариях пользователи.

Некоторые подписчики отреагировали на действия туристов сарказмом. «Они привитые, им уже на все *****», «Это крепкие ребята из Норильска, Нового Уренгоя и Надыма», «Спокойно, им надо успеть отдохнуть до конца сезона», «Не поднимайте панику, еще никого не убило», — с иронией отмечали комментаторы.