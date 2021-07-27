Названа раздражающая россиян привычка соотечественников на пляже

Российские туристы назвали раздражающую их привычку соотечественников на пляжах — отдыхающим не нравится, когда кто-то занимает лежаки заранее. Об этом свидетельствуют данные опроса портала TourDom, опубликованные на сайте.

Выяснилось, что такое поведение вызывает негативные эмоции у 43 процентов респондентов, при этом 22 процента заявили, что они занимают место подобным образом, хотя и осознают, что это не совсем этично.

Занимать лежаки и уходить по своим делам считают допустимым для себя шесть процентов отдыхающих, объясняя подобную привычку желанием провести больше времени у моря.

Каждый десятый турист рассказал, что предпочитает выбирать гостиницы и базы отдыха, где наличие лежаков соответствует количеству гостей или регулируется персоналом.

Исследование показало, что около пяти процентов не помнят, когда последний раз сталкивались с подобной привычкой россиян, остальные опрошенные признались, что предпочитают отдыхать в низкий сезон, когда поток туристов значительно снижается.

Ранее российский журналист и блогер, поживший в Турции, рассказал о популярных среди турок привычках, которые считаются позорными для его соотечественников. Среди них — поход по магазинам с сумками-тележками и посещение мужчинами салонов красоты.