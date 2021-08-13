Странная поза загорающей на пляже россиянки возмутила пользователей сети

Россиянка позагорала в необычном положении на пляже Владивостока и возмутила пользователей сети. Соответствующее фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте @primorye_online, освещающем события Приморского края.

На опубликованном кадре видно, как девушка в раздельном черном купальнике без бретелей лежит на спине, закинув ноги за голову.

Странная поза озадачила подписчиков сообщества, и они принялись критиковать отдыхающую. «Голову потеряла вместе с мозгами», «Мерзость. Пусть у себя дома так выделывается», «Интересно, что у таких как она в голове», «Неужели совсем не стыдно?» — писали пользователи.

Однако нашлись и те, кто посчитал поведение девушки забавным: «Делайте так ежедневно и забудете про боли в спине», «Так вот, как открывают чакры», «Я подумала, что это Волочкова», «Это новая российская разработка! Противовоздушная установка "Калибр"».

Ранее в июне стюардесса исполнила акробатический трюк и удивила пользователей сети. На кадрах видно, как бортпроводница в голубой униформе делает стойку на руках. Девушка одета в мини-юбку и туфли на каблуке. Поднимать ноги вверх и удерживать равновесие ей помогает ее коллега.