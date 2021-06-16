Стюардесса встала на руки в мини-юбке и удивила пользователей сети

Сделавшая стойку на руках стюардесса в мини-юбке вызвала удивление среди пользователей сети. Видео исполнения акробатического трюка на борту самолета опубликовал Instagram-аккаунт @flight__love, освещающий жизнь членов экипажа по всему миру.

На кадрах видно, как стюардесса в голубой униформе встает на руки. Девушка одета в платье длиной мини и туфли на каблуке. Поднимать ноги вверх и удерживать равновесие ей помогает ее коллега.

Подписчики сообщества оценили юмор бортпроводниц и выразили свое восхищение. «Какие красивые ноги», «Невероятно», «Вот это класс», «Отличная у вас работа — много веселья», «Смешно!», «Это хорошо для осанки», «Крутое видео!», — писали они.

Ранее в мае стюардесса в мини-юбке забралась в багажную полку и сняла свой трюк на видео, чем удивила пользователей сети. На записи видно, как бортпроводник открывает отсек для ручной клади — оттуда появляется сотрудница перевозчика, одетая в классическую униформу, состоящую из рубашки, мини-юбки и головного убора.