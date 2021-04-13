Стюардесса в мини-юбке повисла на багажной полке вниз головой и удивила фанатов

Стюардесса неизвестной авиакомпании показала трюк на борту самолета и удивила своих фанатов в сети. Кадр появился в Instagram-аккаунте @flight_love, освещающем события из жизни членов экипажа.

На снимке девушка позирует перед камерой, повиснув на багажной полке головой вниз. При этом на ней надета классическая униформа бортпроводниц — темно-синее платье с мини-юбкой и черные туфли-лодочки.

Пользователи сети оценили позу сотрудницы авиакомпании и бросились делать ей комплименты. «Какая классная девушка и наряд!», «Очень красивая бортпроводница», «Отличная фигура и ноги», «Вау! Шикарное фото», «Как жаль, что стюардессы никогда не показывают ничего подобного во время рейса», «Очень милая и забавная выходка», — писали они в комментариях.

В марте другая стюардесса сфотографировалась в необычной позе в салоне бизнес-класса самолета и удивила пользователей социальной сети. На снимке бортпроводница со скрещенными ногами сидит на тумбе, в которую встроены экраны для пассажиров. При этом на девушке надета синяя униформа авиакомпании.