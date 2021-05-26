Стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку и удивила пользователей сети

Стюардесса неизвестной авиакомпании залезла в багажную полку самолета и сняла свой трюк на видео. Ролик, удививший пользователей сети, опубликовал Instagram-аккаунт @flight_love, освещающий досуг членов экипажа.

На записи видно, как бортпроводник открывает отсек для ручной клади со словами «Добро пожаловать на борт, сэр. Можете разместить свою сумку здесь». Затем он нажимает на ручку, полка откидывается и оттуда появляется сотрудница перевозчика, одетая в классическую униформу, состоящую из рубашки, мини-юбки и головного убора.

Подписчики аккаунта восхитились действием членов экипажа. «Какое классное у вас чувство юмора!», «Это потрясающе», «Как вам удалось это проделать? Классная работа», «Какой чудесный багаж», «Хаха, я бы даже женился на этой девушке», «Браво, красавица!» — комментировали они под публикацией.