Летевшая в Геленджик россиянка покалечилась в самолете из-за турбулентности

Россиянка, летевшая из Москвы в Геленджик, получила травму из-за турбулентности

Россиянка, летевшая из Москвы в Геленджик, покалечилась в самолете из-за сильной турбулентности. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как уточняет источник, инцидент произошел в четверг, 26 августа. В полете 42-летняя женщина пожаловалась на болевые ощущения в области ребер и затрудненное дыхание.

Командир воздушного судна обратился к диспетчеру для вызова бригады скорой помощи после прибытия в пункт назначения. В настоящий момент точное состояние пострадавшей неизвестно.

Отмечается, что Московская межрайонная транспортная прокуратура получила информацию о происшествии для принятия последующих мер.

Ранее, в июне, в Индии восемь пассажиров самолета получили травмы из-за сильной тряски самолета. Воздушное судно следовало из Мумбаи в Калькутту, на высоте шести километров попало в зону турбулентности. В результате пожилой человек вывихнул плечо, женщина сломала руку, а один мужчина получил травму головы. Остальные пять пассажиров отделались ушибами и царапинами.