Сильная турбулентность в самолете покалечила несколько пассажиров

В Индии восемь пассажиров самолета получили травмы из-за турбулентности. Об этом сообщает Firstpost.

В понедельник, 7 июня, воздушное судно авиакомпании Vistara следовало из Мумбаи в Калькутту и на высоте шести километров попало в зону турбулентности. В результате инцидента три пассажира получили серьезные ранения и были экстренно госпитализированы сразу после посадки.

Так, пожилой человек вывихнул плечо, женщина сломала руку, а один мужчина получил травму головы. Еще пять путешественников отделались ушибами и царапинами. Остальные пассажиры не пострадали, всего на борту находилось 123 человека.

Ранее в июне российский самолет экстренно приземлился в Москве из-за сигнала о неисправности передней стойки шасси. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.