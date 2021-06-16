Пилот снял на видео мощный торнадо из летательного аппарата

Угодивший в мощный торнадо пилот-планерист снял свой полет на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как летательный аппарат кружит в потоке воздуха вокруг смерча. Благодаря горячему воздуху планер взмыл вверх со скоростью 600 метров в минуту. Отмечается, что турбулентности вокруг торнадо не было и безмоторный самолет мог беспрепятственно продолжить свой полет.

По словам летчика Дэвида Эвана (David Evans), за 30 лет работы в авиации он видел такое впервые. Уточняется, что природное явление было снято в штате Оклахома вблизи городов Минко и Таттл.

Ранее в мае российский самолет, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Астрахань попал в пыльную бурю. На кадрах, которые разместил в сети один из пассажиров видно, как воздушное судно плавно погружается в огромное серое облако.