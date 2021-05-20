Попавший в пыльную бурю российский самолет сняли на видео из салона

Пассажир российского самолета, попавшего в пыльную бурю, снял происходящее на видео. Ролик и подробности инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

В среду, 19 мая, самолет, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Астрахань попал в пыльную бурю. Один из пассажиров снял видео из салона, показав происходящее за иллюминатором — лайнер плавно влетел в огромное серое облако.

Отмечалось, что пассажиры были встревожены — по их словам, самолет несколько раз терял высоту. Тем не менее, борт благополучно приземлился в аэропорту назначения.

19 мая сильнейшая пылевая буря обрушилась на Астрахань и попала на видео. На кадрах видно, как небо в культурном центре Нижнего Поволжья стало серым из-за пыли, ветер поднял песок в воздух, который в свою очередь в один момент потемнел и изменил цвет.