Лошади-аниматоры подрались с туристами в Геленджике и попали на видео

Аниматоры и отдыхающие устроили драку на набережной в Геленджике. Инцидент попал на видео, его опубликовал Instagram-аккаунт @kub_mash.

На размещенных в сети кадрах видно, как двое людей, переодетых в костюмы лошадей, устроили потасовку с тремя туристами.

«Орудуют они (аниматоры — прим. «Лента.ру») по всей стране: предлагают фото рядом с плюшевым двухметровым зверем, но как только затвор опускается, требуют заплатить круглую сумму. И если наивные отдыхающие спасаются бегством, то краснодарские туристы пускают в ход кулаки», — написал автор опубликованного ролика.

Видеозапись рассмешила пользователей сети и они принялись шутить по поводу инцидента в комментариях под постом. «Почему мне так смешно от происходящего», «Спирит уже не тот», «Смотрю в третий раз и продолжаю смеяться», «Интересно, в Геленджике всегда так весело? Или это лошади-вымогатели создали нужную атмосферу?», «Битва, которая должна была давно состояться», — писали они.

Отмечается, что отделом МВД России по городу Геленджик была инициирована проверка обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что буйный россиянин устроил дебош во время рейса Берлин — Москва и попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как после посадки самолета один из пассажиров набросился на попутчика с кулаками — он повалил его на кресла, нанося удары в грудь и голову, при этом преграждая проход.