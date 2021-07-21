Пассажиры самолета подрались из-за ручной клади и попали на видео

В США пассажиры самолета подрались из-за ручной клади и были задержаны полицией. Конфликт путешественников попал на видео, его опубликовало издание News.com.au.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 июля, в международном аэропорту Майами на борту воздушного судна авиакомпании Frontier Airlines.

После посадки самолета пассажиры готовились покинуть лайнер, однако между двумя мужчинами возникла ссора. Один из них обвинил другого в медлительности — по его словам, тот слишком долго доставал свои вещи с верхней полки для багажа.

Не желая выслушивать претензии, мужчина ударил попутчика кулаком в лицо. На размещенных в сети кадрах видно, как один из них повалил другого на кресла и продолжил избавить, нецензурно выкрикивая оскорбления. Дебоширов попытались разнять другие путешественники и две бортпроводницы.

«Подвинь свою толстую задницу», «Какого черта ты творишь», «Как ты смеешь ко мне прикасаться», «Пошел ты!» — кричат они друг другу. В это время командир воздушного судна просит оставаться всех на своих местах по громкой связи.

Через некоторое время к самолету подъехали сотрудники транспортной полиции — они задержали обоих мужчин. Отмечается, что участники драки отказались писать друг на друга заявления.

Ранее, в июне, в московском аэропорту Домодедово две женщины подрались из-за социальной дистанции. Сидя в кресле, одна из пассажирок начала толкать ногами чемодан второй путешественницы. В результате между ними завязался конфликт, после чего одна из них схватила сумку и ударила туристку без маски.

