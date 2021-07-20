Двое пьяных россиян не поделили место у окна и были сняты с рейса

В аэропорту Владивостока двое пьяных россиян были сняты с рейса из-за драки — пассажиры не поделили место у окна. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Инцидент произошел во вторник, 20 июля, на борту воздушного судна, готовящегося к вылету по маршруту Владивосток — Москва. Согласно заявлению ведомства, в полицию поступило сообщение о двух мужчинах, устроивших дебош и выкрикивающих нецензурную лексику. В результате командир лайнера отказал им в полете.

Прибывшие сотрудники транспортной полиции задержали нарушителей порядка — ими оказались жители Ярославской области, между которыми возник конфликт из-за посадочного места у иллюминатора.

На пассажиров были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Им грозит до 15 суток ареста.

Ранее в июне буйного пассажира сняли с рейса прямо перед взлетом в международном аэропорту «Толмачево» из-за нецензурной брани. Мужчина громко матерился, размахивал руками и игнорировал призывы экипажа вести себя нормально.