Пробравшийся ради водки в бизнес-класс пассажир устроил дебош и сел в тюрьму

Пассажир устроил дебош в самолете на рейсе Оман — Великобритания и сел в тюрьму на год

Пассажир-мусульманин пробрался в бизнес-класс самолета ради водки, выкрал алкоголь у своего отца и устроил дебош. За нарушение общественного порядка он сел в тюрьму на год. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время полета из Омана в Великобританию. 33-летний Мохаммед Амин (Mohammed Amin) попросил бортпроводницу принести ему водку, однако в этом было отказано. Тогда путешественник проследовал в бизнес-класс, забрал алкогольный напиток у своего отца и вернулся на свое место.

Через некоторое время молодой человек начал вести себя «неадекватно». Он пинал ногами спинку кресла перед собой, выкрикивал нецензурные ругательства в сторону экипажа и пригрозил «разбить лицо» бортпроводнице, которая просила его успокоиться.

На помощь стюардессе пришли четверо пассажиров — вместе они смогли усмирить и обездвижить дебошира, однако до конца полета он все равно продолжал громко выкрикивать расистские оскорбления. После приземления он был передан сотрудникам полиции и заключен под стражу.

Позже мужчина предстал перед судом. В результате он был приговорен к 12 месяцам тюрьмы. Уточняется, что во время судебного процесса он отрицал, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в марте пьяная пассажирка рейса Хитроу — Барбадос устроила на борту самолета дебош. Она вцепилась в волосы стюардессы, крича — «надеюсь, мы все умрем». Позже женщина призналась, что находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также путешественница делала замечания другим попутчикам и угрожала бортпроводникам физической расправой.