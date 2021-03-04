Снятый с поезда пьяный россиянин ответил полицейскому словами «ну, бесишь»

В Кемеровской области сняли с поезда пьяного россиянина, который устроил дебош в процессе путешествия. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления на транспорте МВД России.

Инцидент произошел в железнодорожном составе, следовавшем по маршруту из Москвы во Владивосток. 35-летний житель Красноярска употребил алкоголь в пути и начал шумно себя вести, приставал к другим пассажирам, нецензурно выражался в адрес окружающих и не реагировал на замечания проводников.

В результате нарушитель был задержан транспортной полицией. На размещенных в сети кадрах запечатлено, как один из сотрудников правоохранительных органов надевает на него наручники, на что дебошир отвечает словами «ну, бесишь».

По факту случившегося россиянин был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство).