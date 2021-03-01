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Пассажир поезда использовал кресло не по назначению и возмутил попутчиков

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Фото: thebelltowertimes.com

Пассажир поезда использовал сиденье в качестве обеденного стола. Фотография была опубликована в одном из сообществ в Facebook, на нее обратили внимание в Daily Mail.

Мужчину, использующего кресло не по назначению, заметили в одном из городских поездов в Перте (Австралия) в понедельник, 1 марта. Пассажир сидел на полу, скрестив ноги, и обедал прямо с сиденья транспортного средства. Во время трапезы он также просматривал что-то на своем телефоне и, как отмечается, выглядел беззаботным.

Снятая на камеру сцена возмутила подписчиков социальной сети. «Я не люблю даже садиться на эти сиденья, не говоря уже о том, чтобы есть с них говядину!», — оставил комментарий один потрясенный юзер. «Пертские поезда великолепны. Каждый раз, когда мы в Перте, я беру с собой детей. Дешевле, чем зоопарк», — пошутил другой.

Ранее в феврале сообщалось о туристе на борту самолета, который по оплошности распылил содержимое перцового баллончика на связку ключей. Пассажиры стали массово жаловаться на ощущение жжения в горле, самолет вернули к терминалу.

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