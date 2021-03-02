Пассажиров российского поезда высадили в снег вместо платформы

Пассажиров российского поезда, следовавшего из Абакана в Москву, высадили в снег в Алтайском крае. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, инцидент произошел 1 марта на станции Алтайская. Как видно на ролике, опубликованном в социальных сетях, путешественники с чемоданами и сумками пробираются по сугробам к платформе, увязнув по пояс в снегу.

Представители управления Западно-Сибирской железной дороги принесли пассажирам извинения за случившееся. В пресс-службе организации пояснили, что платформа была очищена от снега, но рассчитана только на восемь вагонов, а в составе их было 14. По данному инциденту проводится проверка.

Как пояснили в «Комсомольской правде», такие сугробы образовались из-за сильного снегопада.