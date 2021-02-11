Украинец заявил о повышенной в 32 раза радиации в поезде и оказался на улице

На Украине пассажир зафиксировал превышение нормы радиационного фона в поезде и был высажен проводниками из вагона. Об этом пишет издание СУСПIЛЬНЕ.

Харьковчанин Андрей Погорлюк, имевший при себе бытовой дозиметр-радиометр, направлялся из Киева в Харьков во вторник, 9 февраля. «Прибор так настроен, что после превышения нормы он включается автоматически. Он показывал до десяти микрозивертов в час, это в 32 раза больше максимально допустимой дозы», — рассказал Погорлюк. Как оказалось, превышение нормы радиации было лишь в одном, пятом вагоне.

Пассажир заявил об этом проводникам, но, по его словам, они никак не отреагировали. Тогда Погорлюк позвонил в полицию и спасателям, а персонал поезда, в свою очередь, вызвал правоохранителей. Туриста высадили из вагона на улицу на первой же остановке в Миргороде.

На Погорлюка составили акт, в котором было отмечено нарушение дисциплины со стороны пассажира. Украинец не считает действия проводников правомерными и планирует обратиться в суд.

Как уточняет издание, директор «Украинской железнодорожной скоростной компании» Андрей Уманец сообщил, что, согласно контрольным замерам радиационного фона, на станции нарушений не обнаружено.

9 февраля сообщалось о пассажирах поезда на Украине, которые пожаловались на укусы насекомых в вагонах. Фотографии пострадавших пассажиров вызвали споры среди пользователей сети.