Вылетавший с Украины самолет устроил «фейерверк» двигателем и попал на видео

Самолет авиакомпании Windrose устроил «фейерверк» во время вылета из аэропорта Украины и попал на видео. Запись, снятую пассажиром из салона авиалайнера, публикует портал об украинской авиации «Крылья».

На ролике видно, как лопасти турбовинтового двигателя на правом крыле начинают искриться. При этом очевидец, снимающий происходящее на телефон, предлагает сказать об этом экипажу.

Как сообщает источник, инцидент произошел в аэропорту Борисполь с авиалайнером ATR-72-600. Пассажирам пришлось покинуть самолет из-за возникшей неисправности.

Позже за ними вылетел резервный Embraer-145, чтобы доставить путешественников в Киев. Представители авиакомпании никак не прокомментировали инцидент.