Буйного россиянина сняли с рейса из-за нецензурной брани

Буйного пассажира сняли с рейса прямо перед взлетом в международном аэропорту «Толмачево» из-за нецензурной брани. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным сибирского управления на транспорте МВД России, от работника авиагавани поступило сообщение о неадекватном поведении одного из пассажиров — мужчина громко матерился и размахивал руками. Отмечается, что дебошир игнорировал призывы экипажа вести себя нормально. В результате пилот принял решение прекратить руление из-за невозможности обеспечить безопасность остальных людей.

Инцидент произошел на борту воздушного судна, вылетавшего из Новосибирска в Новый Уренгой. Задержанным оказался 40-летний житель Красноярского края. Он был доставлен в дежурную часть, где на него составили протокол об административных правонарушениях за мелкое хулиганство и невыполнение распоряжений командира воздушного судна. Ему грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей или арест сроком до 15 суток.

Ранее в апреле пьяный пассажир вынудил пилота отложить вылет воздушного судна. Лайнер, следовавший по маршруту Москва — Владивосток, был задержан в аэропорту вылета из-за неадекватного поведения одного мужчины. В итоге экипаж принял решение отложить запуск двигателя и позвать представителей службы безопасности, которые вывели пассажира.