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Пассажир попытался открыть дверь самолета во время полета и попал на видео

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Пассажир рейса американской авиакомпании Delta, летевшего из Лос-Анджелеса в Атланту, попытался открыть дверь самолета во время полета, был задержан полицией и попал на видео. Об этом сообщает The Independent.

По словам одного из очевидцев происшествия, дебошир пробрался к системе связи в передней части самолета и сделал объявление, сказав всем путешественникам занять свои места и быть готовыми надеть кислородные маски. Затем он попытался открыть дверь. В тот же момент стюардессы попросили всех «сильных взрослых мужчин» пройти в носовую часть самолета, чтобы помочь успокоить буйного пассажира.

Уточняется, что самолет был перенаправлен в ближайший аэропорт — он экстренно сел на юге центральной части США в Оклахома-Сити. «Спасибо экипажу и пассажирам рейса Delta 1730, которые помогли задержать неуправляемого пассажира во время рейса, перенаправленного в Оклахома-Сити (ОККА)», — поблагодарил всех представитель авиакомпании.

Ранее, в мае, стало известно, что пьяный пассажир избил свою девушку и попытался открыть заднюю дверь самолета. После приземления лайнера мужчина был задержан правоохранительными органами. Его приговорили к 11 месяцам тюремного заключения.

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