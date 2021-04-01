Пьяный пассажир вынудил пилота отложить вылет воздушного судна и попал на видео

Буйное поведение пьяного пассажира вынудило пилота отложить вылет воздушного судна. Видео и подробности произошедшего опубликовал Telegram-канал Aviaincident.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по курсу Владивосток — Москва, был задержан в аэропорту вылета из-за неадекватного поведения пьяного пассажира. Командиру воздушного судна пришлось отложить запуск двигателя, чтобы дебошира сняли с рейса.

На кадрах видно, как буйного россиянина выводят из самолета представители службы безопасности авиагавани.

Сообщается, что рейс вылетел с небольшой задержкой.

Ранее в марте российская туристка пнула в живот полицейского и лишилась поездки в Турцию. Отмечается, что в зале ожидания аэропорта путешественница начала распивать спиртные напитки и позже вступила в конфликт с сотрудником авиагавани.