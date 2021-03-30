Российская туристка пнула в живот полицейского и лишилась поездки в Турцию

Пьяная россиянка ударила полицейского в живот в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге и лишилась поездки в Турцию. Видео и подробности инцидента публикует РЕН ТВ.

Инцидент произошел 25 марта перед рейсом в Анталию. В зале ожидания путешественница начала распивать спиртные напитки и позже вступила в конфликт с сотрудником аэропорта. Из-за буйного поведения вылетающей ему пришлось позвать представителя службы безопасности.

Пассажирку доставили в отделение полиции, где ей было отказано в перелете. Узнав об этом, девушка начала вести себя еще агрессивнее и пнула в живот полицейского. По словам задержанной, она и раньше летала на самолетах пьяной, однако никаких претензий ей не предъявляли.

Жительница Урала прошла медицинское освидетельствование, в результате которого в ее крови выявили содержание 0,9 промилле алкоголя.

В отношении туристки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Ранее пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула. Во время задержания мужчина начал угрожать сотрудникам полиции «своим батей», используя нецензурную лексику в адрес силовиков.