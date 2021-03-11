Российская телезвезда пронесла в самолет пиво и устроила дебош на борту

Бывшая участница российского реалити-шоу «Дом-2» пронесла в самолет авиакомпании S7 пиво и устроила дебош на борту. Ролик и подробности инцидента публикует Telegram-канал Mash.

По информации источника, инцидент с телезвездой Элен Каминской произошел в лайнере, следовавшем из Москвы в Самару. Девушка пронесла в салон алкоголь, однако позже это заметила стюардесса, и между ними завязалась словесная перепалка.

Бортпроводнице пришлось вызвать на борт полицейских, чтобы утихомирить Каменскую, и девушку вывели из самолета. В итоге рейс задержали на полчаса, но некоторые пассажиры все равно выступили в защиту телезвезды.

Как рассказала на видео сама Каменская, на следующий день утром она проснулась в гостинице с похмельем.

Ранее в марте пассажиры самолета, следовавшего из Новосибирска во Владивосток, связали россиянку скотчем и веревкой и удерживали ее в кресле из-за неадекватного поведения. По данным полиции, через 15 минут после взлета пассажирка самолета встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду.