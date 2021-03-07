Пассажиры самолета связали россиянку скотчем и веревкой

Пассажиры самолета, следовавшего из Новосибирска во Владивосток, связали россиянку скотчем и веревкой и удерживали ее в кресле из-за неадекватного поведения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным полиции, через 15 минут после взлета пассажирка самолета встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. Экипаж утверждает, что женщина была дезориентирована и не реагировала на замечания.

В результате бортпроводники и другие пассажиры ограничили нарушительницу в передвижении. После посадки и прибытия в дежурную часть полиции женщина призналась, что употребила перед вылетом синтетический наркотик.

В отношении пассажирки составили протокол об административном правонарушении.