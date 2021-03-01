Молодая мать уронила пятимесячного сына на борту летевшего из Москвы самолета

Пассажирка российского самолета уронила пятимесячного младенца во время авиаперелета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту из Москвы в Ростов-на-Дону.

Известно, что молодая мать держала люльку с сыном на коленях, в ходе путешествия конструкция вместе с ребенком выпала из ее рук. Женщина не сообщила членам экипажа о случившемся, несмотря на то, что малыш получил травму. По прибытии его состояние ухудшилось, у младенца появились рвотные позывы.

В результате врачи диагностировали у мальчика линейный перелом теменной области, его оставили на стационарном лечении. В настоящее время состояние ребенка стабильное, угрозы жизни нет, выписать его планируется примерно через неделю.

5 ноября сообщалось, что на борту самолета, летевшего из Махачкалы в Москву, умер младенец. 11-месячный ребенок был тяжело болен. Его транспортировали из Дагестана для дальнейшей госпитализации в одну из больниц столицы, но он не смог пережить перелет. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.