Пассажирка плюнула в лицо попутчику и была высажена из самолета

Одна из двух пассажирок, оскорблявших попутчика, плюнула мужчине в лицо, после чего самолет был вынужден приземлиться в другом городе и высадить дебоширок. Об этом пишет New York Post.

Как сообщает издание, в среду, 24 февраля, 30-летняя Келли Пичардо (Kelly Pichardo) и 29-летняя Лиза Родригес (Leeza Rodriguez) летели рейсом из Даллас-Форт-Уэрт в Лос-Анджелес. На борту самолета девушки стали унижать одного из пассажиров по расовому признаку. После просьбы мужчины прекратить оскорбления, Пичардо плюнула ему в лицо.

После инцидента пострадавший начал снимать происходящее на камеру. Как отмечается, Родригес напала на мужчину и ударила его по руке, чтобы помешать видеозаписи.

Члены экипажа приняли решение совершить вынужденную посадку в городе Феникс, штат Аризона. В аэропорту рейс встретили сотрудники местной полиции, Пичардо и Родригес были задержаны и высажены с самолета за устроенный дебош на борту.

«Поведение девушек было опасным и неприемлемым, им запрещено летать самолетами авиакомпании до дальнейшего расследования инцидента», — заявил представитель American Airlines.

По данным издания, обеим девушкам были предъявлены обвинения в хулиганстве, Родригес дополнительно — в нападении на бортпроводников и пассажира.

Ранее сообщалось о драке пьяных пассажиров с полицейскими на борту самолета в Новосибирске. Мужчины нарушили общественный порядок и нецензурно ругались в адрес окружающих, поэтому члены экипажа вызвали правоохранителей. Перед задержанием дебоширам удалось напасть на стражей порядка, а также публично оскорбить их.