Бортпроводники заперли мужчину в туалете самолета после драки со стюардессами

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения неадекватно вел себя на борту самолета, летевшего из Глазго в Бодрум, и напугал пассажиров. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

Уточняется, что 39-летнего шотландца Дэвида Лористона (David Lauriston) пришлось запереть в туалете воздушного судна после того, как он подрался с членами экипажа и выкрикивал сектантские заявления.

Также известно, что он пинал и плевал в персонал самолета, избил стюардесс до синяков, а также пытался разбить ногами окно и повредил столик с подносами. Отмечается, что бортпроводники привязали буйного мужчину к креслу ремнями, а пилоты приняли решение развернуть лайнер в сторону ближайшего аэропорта — самолет экстренно сел в Манчестере.

«Этот опыт очень травмировал меня и заставил весь отпуск оставаться в отеле. Из-за воспоминаний мне пришлось полностью отказаться от досуга в Турции. Мне все еще снятся кошмары», — рассказала правоохранительным органам пассажирка рейса Мэри Найт (Mary Knight).

В итоге Лористон был отдан под суд и заключен в тюрьму на 20 месяцев. По постановлению суда, общая сумма расходов Jet2 на перенаправление воздушного судна составила 7,6 тысячи фунтов стерлингов (763 тысяч рублей).

Сам пассажир утверждает, что ничего не помнит об этом инциденте. «Я чувствую отвращение к самому себе. Мне очень жаль, и я хотел бы извиниться перед всеми заинтересованными сторонами», — признался он.

Ранее в марте самолет, летевший в Лос-Анджелес, сменил курс из-за пассажира, который пытался открыть дверь в полете. Один из туристов предпринял попытку открыть аварийную дверь, после чего воздушное судно совершило посадку в ближайшем аэропорту. Лайнер продолжил полет, прибыв в пункт назначения с задержкой.