Буйный россиянин набросился с кулаками на попутчика в самолете и попал на видео

Буйный россиянин устроил дебош во время рейса Берлин — Москва. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно, как после посадки самолета один из пассажиров набросился на попутчика с кулаками — он повалил его на кресла, нанося удары в грудь и голову, при этом преграждая проход.

«Скорее уводите их отсюда», «Мамочки!» — кричат остальные пассажиры и пытаются как можно скорее покинуть лайнер.

Через некоторое время на борт воздушного судна поднялись сотрудники правоохранительных органов и задержали дебошира