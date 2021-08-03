Пассажиры устроили драку в самолете из-за откинутого сиденья и попали на видео

В США двое пассажиров накинулись друг на друга с кулаками в самолете из-за откинутого сиденья и попали на видео. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 августа, на борту воздушного судна, следовавшего из Нового Орлеана в Остин. На опубликованных кадрах видно, как сперва мужчины угрожают друг другу словесно, а затем начинают бить друг друга по спине и животу, задевая при этом других людей.

Отмечается, что попутчики устроили драку сразу после приземления самолета, как только погасло табло «пристегните ремни». Сидевшие рядом путешественники попытались разнять дебоширов, однако те продолжали драться и заваливать друг друга на кресла.

Вскоре к лайнеру прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали мужчин и вывели их из самолета.

Ранее в июне бортпроводники заперли мужчину в туалете самолета после драки со стюардессами. Во время рейса из Глазго в Бодрум пассажир в состоянии алкогольного опьянения начал вести себя неадекватно — он напал на членов экипажа, выкрикивая сектантские заявления.