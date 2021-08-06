Туристка бюджетно отдохнула в Сочи и призвала быть добрее к российскому югу

Туристка бюджетно отдохнула в Сочи, заплатив 57 тысяч рублей на двоих за неделю, и призвала быть добрее к российскому югу. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, поначалу она опасалась ехать в Сочи из-за недавних ливней и высокой загрузки. Но из-за ограниченного бюджета и истекающего срока загранпаспорта россиянка передумала и решила поехать на Черное море.

Как рассказала автор, ей повело с отелем несмотря на удаленность от моря — он располагался на третьей линии. До пляжа было 300 метров, а из окон номера открывался вид на дендрарий. Кроме того, она отметила качественное питание в столовой.

Тем не менее, туристка возмутилась из-за отсутствия территории у гостиницы и «невероятной слышимости» в комнатах. «Люди в коридоре как будто мимо вашей кровати идут и разговаривают», — рассказала она.

Говоря о дорогостоящих развлечениях и ресторанах в Сочи, девушка посоветовала «не ныть» и искать альтернативы — бесплатные достопримечательности, бюджетные супермаркеты и закусочные.

«В общем, отдыхом довольны. Мне кажется, каждый выбирает сам, как устроить свой отпуск и на что обращать внимание», — заключила она.

Ранее в июле побывавшая в Сочи российская туристка рассказала о бюджетных местах для питания на курорте Роза Хутор. По ее словам, недалеко от канатной дороге есть заведение, где можно позавтракать за 250 рублей. За эту стоимость предлагается яичница или омлет, салат и кофе или чай на выбор.