Отдохнувшие в Сочи россияне пожаловались на новые схемы обмана с жильем

Российские туристы, отдохнувшие в Сочи, пожаловались на действующие на курорте схемы обмана с жильем. Своими историями они поделились с изданием E1.RU.

Как рассказала жительница Магнитогорска, она нашла подходящую квартиру в Сочи на «Авито». В качестве задатка туристка сразу же перевела собственнику пять тысяч рублей. Однако, приехав на курорт, женщина выяснила, что автор объявления оказался риэлтором.

Россиянке сообщили, что жилье уже сдано другим людям и предложили проехать в офис, чтобы выбрать новый вариант — на месте оказалось, что путешественница должна заплатить еще пять тысяч рублей за список адресов собственников с их телефонами.

Еще один турист из Череповца признался, что нашел жилье через соцсети — хозяин отправил ему фотографии светлой просторной квартиры с видом на море. Однако по приезде оказалось, что снимки не соответствуют действительности — везде была грязь, отвратительный запах, а район был далеко от береговой линии. Собственник не брал трубку, но спустя несколько дней вышел на связь и согласился снизить цену с семи до пяти тысяч рублей в сутки.

Другая россиянка заявила, что ей пришлось съехать из-за издевательств хозяйки. По словам девушки, она заранее внесла всю плату за полмесяца, а спустя неделю арендодательница начала предъявлять ей неадекватные требования, в том числе по уплате коммунальных платежей, которые не были предусмотрены договором.

«То соседи на шум жалуются, а я одна вообще, даже телевизор не включаю, прихожу только ночевать. То пятна на холодильнике, то воды много лью. Приходила несколько раз в день, когда меня не было дома», — пожаловалась туристка.

В конце концов девушка приняла решение съехать — заплаченные деньги хозяйка согласилась вернуть только после угроз обратиться в полицию.

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