Эксперт назвал способы проверить подлинность тура перед бронированием

Россиянам назвали способы проверить подлинность тура перед покупкой. Об этом сообщил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "«Турпомощь»» Александр Осауленко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Чтобы удостовериться в надежности путевки перед бронированием, эксперт посоветовал сперва убедиться, есть ли рейс в расписании авиакомпании.

Кроме того, важно проверить, действительно ли турфирма, продающая путевки, сотрудничает с авиаперевозчиком — это информацию можно найти на сайте авиакомпании.

«Чтобы вы поняли, насколько информация объективна, безусловно, нужно выходить на первоисточник», — добавил Осауленко.

Ранее в июле стало известно о новой мошеннической схеме обмана туристов при бронировании жилья на курортах. Злоумышленники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на настоящем сайте бронирования, после получения обращений связываются с туристами напрямую и просят еще раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты на сайте.