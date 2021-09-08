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Россиянам назвали отличия между пятизвездочными отелями Турции и Египта

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Фото: Bhumil Chheda / Unsplash

Эксперты назвали россиянам отличия между пятизвездочными отелями в Турции и Египте и выбрали лучший курорт. Об этом сообщает портал «Тонкости туризма».

В первую очередь специалисты сравнили стоимость размещения — по их словам, гостиницы находятся примерно в одной ценовой категории, поэтому сэкономить в одной стране в сравнении с другой не получится.

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Во-вторых, отмечается, что сервис в турецких отелях обычно соответствует заявленному количеству звезд, а в случае огрехов персонал с радостью готов их исправить. В Египте, напротив, сотрудники гостиниц оказывают услуги только за чаевые.

Как рассказали авторы статьи, Турция обходит Египет в том числе по качеству и разнообразию питания и алкогольных напитков.

Тем не менее, туристы отмечают, что на египетских курортах пляжи чище, а также есть Красное море, которое считается идеальным вариантом для дайвинга и снорклинга. «Яркие краски, великое множество кораллов и рыбок, прекрасная видимость — таким, каким предстает подводный мир в Египте, его не увидишь больше нигде», — отметили специалисты.

В заключении уточняется, что турецкие отели больше подходят для отдыха с детьми благодаря профессиональным аниматорам и няням.

Ранее в сентябре россиянка назвала лучшие места внутри страны, куда стоит поехать туристам, впервые в жизни отправляющимся на море. Так, она порекомендовала побывать на Имеретинском курорте, который расположен рядом с известными достопримечательностями — Олимпийским парком и Сочи Парком. Также женщина посоветовала обратить внимание на Ялту и Туапсинский район.

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