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Названы самые разочаровывающие туристические достопримечательности мира

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Фото: Frédéric Paulussen / Unsplash

Туристы поделились мнениями о самых разрекламированных мировых достопримечательностях, посещение которых разочаровало их. Список, составленный по отзывам и комментариям путешественников в интернете, составил BuzzFeed.

Так, на первом месте оказался балкон Ромео и Джульетты в итальянской Вероне. Один из пользователей сети заметил, что большинство туристов считают, что балкон вдохновил Шекспира на создание одноименной пьесы, однако на самом деле, достопримечательность была построена позже.

Второе место рейтинга занял стеклянный мост над Гранд-Каньоном в Неваде, США. Путешественники назвали его «сплошным обманом и ловушкой для туристов». По их словам, чтобы добраться до достопримечательности потребуется потратить 20 долларов (около 1,5 тысячи рублей) за парковку в «пустой пустыне», 30 долларов (около 2,1 тысячи рублей) за автобус от стоянки до моста, и еще такую же сумму за проход. Помимо прочего, фотографировать объект запрещено.

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Тройку самых разочаровывающих достопримечательностей замыкает город Мачу-Пикчу в Перу. Несмотря на его красоту и древнюю историю, туристы остались шокированы количеством посетителей, дороговизной входа, необходимостью покупать экскурсию и ограниченным временем для посещения отдельных мест.

«Само по себе место действительно невероятное, но оно переполнено таким количеством шумных туристов, что кажется, будто вы идете по Диснейленду, а не по объекту наследия ЮНЕСКО», — написал один из путешественников.

Также в список вошли: Мертвое море в Израиле, которое пользователи сети раскритиковали за необходимость приобретения дополнительных услуг на пляже, Великая Китайская стена в Пекине из-за слишком большого количества туристов, квартал Харадзюку в Токио — плотность людей на улицах сравнили с «банкой сардин», Бурбон-стрит в Новом Орлеане (США) — за грязь и плохой запах, Плимутский камень в Массачусетсе, так как путешественники усомнились в достоверности камня (по легенде, в 1620 году к скале причалили отцы-пилигримы, основавшие первые поселения в США), место крушения НЛО в Розуэлле и Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе.

Ранее в сентябре был найден способ, как уменьшить смертность туристов в дикой природе, а также решить проблему с переполненностью природных достопримечательностей. Так, власти национальных парков в штате Айова, США, начали устанавливать специальные селфи-станции, которые помогают посетителям сделать фото.

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