Найден способ уменьшить смертность туристов на природных достопримечательностях

Власти штата Айова (США) нашли способ уменьшить смертность туристов в дикой природе, а также решить проблему с переполненностью природных достопримечательностей. Об этом сообщает New York Post.

Так, национальные парки штата установили специальные «станции для селфи» — укрепленные деревянные вывески, на которые можно поставить телефон для снимка. Кроме того, на таких точках можно прочитать забавную историю или факт об окружающем пейзаже.

«Мы устанавливаем селфи-станции в некоторых местах по всему штату, чтобы вы (и ваши друзья) могли открывать новые любимые места и запечатлеть свои воспоминания на удивительном живописном фоне. Если вы видите знак, значит, рядом есть забавный фон для вашего селфи!» — говорится в сообщении Департамента природных ресурсов Миннесоты.

Исследования показали, что знаки, напоминающие туристам «поддерживать естественную тишину», отключать электронику, приглушать голоса и вести себя предусмотрительно в национальных парках, доказали свою эффективность.

Помимо прочего, для снижения переполненности природных достопримечательностей власти штата экспериментируют с продажей билетов в определенное время, приложениями для мониторинга потока посетителей, автономными транспортными средствами и прочими информационными знаками.

Ранее в августе туристка погуляла у опасного для жизни термального озера в Йеллоустонском национальном парке и угодила в тюрьму. Вместе с двумя друзьями она сошла с обозначенной туристической тропы — это заметили другие посетители, которые сняли компанию на камеру и связались с администрацией парка. Согласно протоколу прокуратуры США по округу Вайоминг, путешественницу приговорили к семи дням тюремного заключения по статье «Хулиганство».