В России туристы всю ночь бегали от медведя по национальному парку

Российские туристы, посещавшие национальный парк в Бурятии, столкнулись с медведем и всю ночь бегали от него, чтобы спастись. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Так, по информации источника, группа путешественников из Иркутска находилась в Тункинском заповеднике. Двое парней с подругами отправились по маршруту выходного дня к озеру, однако выбились из графика и вышли из лагеря уже после захода солнца.

Туристы рассказали, что пытались идти шумно и с фонарями, однако встречи с хищником избежать не удалось. В итоге группа приняла решение отступать в лагерь, светя в сторону медведя, а он преследовал их до реки, но потом отстал.

На утро на помощь россиянам пришли участковый с ружьем и сотрудник национального парка — им помогли выйти из леса, а затем проводили домой.

В августе самка медведя гризли с детенышами выскочила из густого тумана и напала на одинокого туриста, который шел по тропе в национальном парке в американском штате Аляска. Мужчина успел вытащить спрей от медведей и отпугнул животных. Он получил травмы голени, ребер и плеча, но самостоятельно добрался до туристического центра.